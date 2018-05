Sobremesa num sapato? Gaffe de primeiro-ministro israelita deixa japoneses ofendidos

A visita oficial do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe a Israel, na semana passada, continua a dar que falar nas redes sociais graças ao jantar na residência oficial do seu homólogo Benjamin Netanyahu.

A refeição, que ficou a cargo do chefe israelita Segev Moshe, uma celebridade no país, terminou com uma sobremesa que consistia numa seleção de chocolates praliné dispostos dentro de um brilhante sapato preto de pele. O sapato, na realidade, não o era (tratava-se de uma obra em metal do conceituado artista internacional Tom Dixon), mas, neste caso, não fez diferença e o gesto caiu mal no Japão.

"Diplomatas japoneses e diplomatas israelitas que trabalharam no Japão ficaram chocados com a ideia", escreve o diário israelita Yediot Aharonot, que cita um responsável do governo a classificar a decisão de apresentar a sobremesa num sapato como "insensível". "Não há nada mais baixo do que um sapato na cultura japonesa. Não só não usam sapatos em casa como também não se vêem sapatos nos escritórios. Isto é um desrespeito de primeira ordem", cita ainda o jornal.

No mesmo artigo, um diplomata japonês diz que "não há nenhuma cultura no mundo que ponha os sapatos na mesma" e concluiu que se era "humor, não achámos graça. Estamos ofendidos em nome do nosso primeiro-ministro".

Em reação à polémica, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros adianta que não esteve envolvido na aprovação dos pratos do jantar e que Israel respeita e aprecia do chefe. Mais tarde, acrescentou, em comunicado, o "máximo respeito pelo primeiro-minsitro japonês".

O chefe, que já tinha mostrado a sua criatividade aquando da visita do Presidente norte-americano a Israel, - com uma sobremesa em forma dos perfis de Donald Trump e Netanyahu - partilhou orgulhosamente imagens da refeição no Instagram, incluindo um 'close-up" da sobremesa.

Entre os seus 72 mil seguidores houve quem aplaudisse a ideia, mas também quem opinasse que para cozinhar uma refeição diplomática "o mínimo é investigar sobre o convidado" ou que "não é preciso conhecer uma cultura para saber que servir sapatos num jantar é errado!"