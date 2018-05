Hoje não quero esta vista, vamos virar a casa para outro lado. Este arranha-céus é rotativo

Mais uma torre gigante no Dubai dificilmente seria novidade. Mas e se lhe dissermos que esta roda? É a ideia do arquiteto David Fisher, da Dynamic Architecture: uma torre de 80 andares e quase 400 metros no Dubai, com andares que podem girar 360 graus. No vídeo, veja as imagens já disponíveis do projeto que estará pronto em 2020