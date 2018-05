Esta é a história da mulher que assistiu e descreveu quase 300 execuções na cadeia

Durante 12 anos, entre 2000 e 2012, o trabalho de Michelle Lyons foi, nada mais nada menos, do que testemunhar as execuções que aconteciam na prisão do Texas, o estado norte-americano onde há mais condenados à morte. Inicialmente, como repórter do jornal The Huntsville Ite, depois como porta-voz do Departamento de Justiça Criminal do Texas, Michelle via e relatava as mortes.

Foram quase 300 pessoas, homens e mulheres, que Michelle viu serem executadas. A primeira foi Javier Cruz, condenado por ter espancado dois idosos até à morte. Inicialmente, não lhe fez impressão, porque sentia que aquele homem tinha, de facto, cometido um crime horrível, que merecia um destino tão justo como a morte. "Achei que [a morte] era o castigo mais apropriado para certos crimes. E, como era jovem e corajosa, via tudo preto e branco", conta Michelle à BBC.

No ano de 2000, o estado do Texas realizou 40 execuções, quase tantas como as que aconteceram no resto dos estados dos EUA, nesse ano. Michelle Lyons, ainda repórter, na altura, assistiu a 38 deles. Mas a indiferença que descrevia muitas vezes, nas notas que ia escrevendo, era apenas um mecanismo que Michelle tinha criado, uma espécie de "dormência", assim descreve, que a mantinha afastada de pensamentos que a incomodavam e que a ajudava a "seguir em frente". Na altura, o Texas executava criminosos com demasiada frequência para Michelle não se habituar.

Desde o ano de 1924 que as execuções no Texas acontecem numa pequena cidade a este do estado, Huntsville. Apesar de, em 1972, o Supremo Tribunal dos EUA ter suspendido a pena de morte, referindo que constituía um castigo "cruel e pouco habitual", o estado do Texas trouxe-a de volta menos de dois anos depois, e adotou a injeção letal como novo método de execução.

Em 1976, depois de também outros estados terem revisto as suas leis sobre a pena de morte, o Supremo Tribunal abriu, novamente, caminho para o recomeço das execuções.

Quando, em 2001, começou a trabalhar no Departamento de Justiça Criminal do Texas, no escritório de informações públicas, o papel de Michelle Lyons passou a ser mais importante: anotar e contar, não apenas à população de Huntsville, mas a todos os EUA, tudo o que acontecia - tudo o que via e ouvia - no corredor da morte.

Além de descrever centenas de pedidos de perdão, Michelle teve de relatar várias declarações que juravam inocência, citar várias músicas (de rock, principalmente), passagens da Bíblia e até mesmo piadas ditas por alguns dos condenados. Raramente observava pessoas com raiva e só uma vez viu um prisioneiro a soluçar. Depois, acompanhava cada segundo da morte dos condenados: as últimas palavras, os últimos suspiros, até as subtsâncias letais tomarem conta de todo o corpo e as suas caras ficarem roxas. Michelle tinha de assistir a tudo.

De todo o mundo vieram cartas e e-mails de pessoas que a insultavam e condenavam por ser cúmplice de assassinatos patrocinados pelo Estado. "Fora dos Estados Unidos, quase toda a gente achava estranho que executassemos pessoas", conta. "Os jornalistas europeus costumavam usar a palavra 'matar', em vez de 'executar'. Achavam que estávamos a assassinar pessoas", continua.

Uma pessoa condenada pode ficar no corredor da morte durante décadas até ser executada. Isso fez com que Michelle Lyons conhecesse bem e se afeiçoasse a alguns dos condenados, incluindo serial killers, violadores e assassinos de crianças. Um dos casos mais marcantes para Michelle foi a execução de Napoleon Beazley, em 2002: um jovem de 17 anos que assassinou o pai de um juiz federal. Nesse dia, Michelle Lyons conta que chorou durante todo o caminho para casa. "Estava a torcer para que Napoleon conseguisse safar-se desta mas, ao mesmo tempo, sentia-me culpada por querer isso”, diz.

Foi quando teve o seu primeiro filho, em 2004, que Michelle passou a olhar de maneira diferente para as execuções. “Deixaram de ser um conceito abstrato e tornaram-se profundamente pessoais”, refere. “Eu tinha uma bebé em casa e era capaz de fazer tudo por ela, e algumas mulheres viam os seus filhos morrerem. Eu ouvia as mães a gritar, a bater no vidro e a dar murros na parede”, continua.

A saída de Michelle, em 2012, do Departamento de Justiça Criminal do Texas, não foi amigável, depois de processar o Departamento por discriminação de género e vencer o caso. Mas o facto de se ter afastado do sistema prisional não fez com que se esquecesse de tudo o que viveu durante anos. “Pensava nisso o tempo todo. Abria um pacote de batatas fritas e cheirava o corredor da morte, ouvia alguma coisa na rádio e lembrava-me de uma conversa que tinha tido com um condenado, horas antes de ele ser executado”, lembra.

Entre 1977 e março de 2017 foram executados 1447 presos, 541 dos quais no Texas. No ano passado, houve sete execuções em Huntsville, o mesmo que em 2016, um número muito inferior aos 40 de 2000. Mas, apesar de Michelle considerar que o estado do Texas utiliza a pena de morte com demasiada frequência, continua a ser a seu favor, quando os crimes são muito graves.

No ano passado, segundo dados do Centro de Informação sobre a Pena de Morte, foram executadas 23 pessoas nos EUA, sete delas no Texas. Este ano, foram executadas, até agora, 10 pessoas (cinco no Texas), mas estão agendadas mais 18 até ao fim do ano, seis das quais no estado do Texas.