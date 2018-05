Vulcão Kilauea, no Havai, entra de novo em erupção e aproxima-se de habitações

De acordo com as autoridades, todos os residentes da subdivisão de Leilani devem abandonar imediatamente as suas casas, uma ordem que estava limitada anteriormente a uma parte do bairro.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) alertou que áreas abaixo do declive da erupção estão sob risco de serem totalmente cobertas por lava.

O vulcão Kilauea, no Havai, Estados Unidos, entrou sexta-feira de novo em erupção depois de vários sismos e a lava está a aproximar-se das áreas residenciais.

As erupções do Kilauea, um dos maiores vulcões do mundo, têm sido frequentes desde 1983.

A Ilha Grande, no Havai, tem sido palco nos últimos dias de enorme atividade sísmica, pelo que as autoridades já haviam alertado para a possibilidade de erupção do vulcão.

Na quinta-feira, um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter abalou o distrito de Hualien, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, indicaram os serviços meteorológicos.

com Lusa