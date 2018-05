Estado Islâmico continua a ameaçar Mundial de Futebol com nova imagem sugestiva

"Matem-nos a todos" é o mote da última campanha online de propaganda do auto-proclamado Estado Islâmico, que aponta como alvo a competição que começa no dia 14 do próximo mês, na Rússia.

A imagem, divulgada por um grupo francês ligado ao Daesh, mostra uma faca no logótipo do Mundial, com um fundo vermelho que deixa perceber um estádio de futebol e a legenda, em francês "Matem-nos a todos."

Este é o mais recente de uma série de posters com ameaças ao evento. Em abril, foi lançado outro cartaz que fazia um aviso ao Presidente russo - "Putin, seu descrente, vais pagar o preço por pagar muçulmanos" - enquanto sobrepunha um jihadista armado com uma AK-47 à imagem de um estado de futebol apinhado e com um alvo sobre Vladimir Putin.

A ameaça é interpretrada por analistas internacionais como estando relacionada com o apoio do responsável russo ao seu homólogo sírio Bashar Al-Assad na sua luta contra o Daesh.

Em março, foi a vez do jogador argentino Lionel Messi, surgir ajoelhado, de macacão cor de laranja, junto a um jihadista, no campo do estádio de Luzhniki, em Moscovo, onde vai decorrer a final.