Trump: Mais uma reviravolta na história do suborno a uma atriz porno

Sabia ou não sabia, eis a questão. Em abril disse que não sabia, mas agora sabe-se que reembolsou o dinheiro que o advogado tinha pago.

As histórias que envolvem o presidente americano Donald Trump são sempre complicadas e esta não foge à regra.

Em março soube-se que Michael Cohen, advogado pessoal de Trump, teria pago 130 mil dólares (cerca de 108 mil euros) a uma atriz pornográfica para que esta não contasse o caso amoroso que teve com o presidente. Nessa altura, outubro de 2016, decorria a campanha presidencial entre Trump e Hillary Clinton. Stephanie Clifford, cujo nome artístico é Stormy Daniels, teria feito um acordo de confidencialidade com o advogado de Trump para se manter calada sobre a alegada traição do presidente.

Donald Trump, no início de abril, disse que não sabia de nenhum pagamento e insistiu que nunca teve nenhuma relação com a atriz.

Ontem foi a vez de Rudy Giuliani, antigo mayor de Nova York que recentemente se juntou à equipa de advogados de Trump, fazer saber, numa entrevista à Fox News, que o presidente reembolsou os 130 mil dólares ao advogado. Sabia ou não sabia do pagamento? Se não sabia porque ressarciu o jurista?

A novela é ainda mais intrincada porque pode estar em causa uma violação da lei para as campanhas eleitorais. É que o advogado Cohen sempre disse que tinha pago o dinheiro do seu próprio bolso, mas Giuliani referiu na Fox News que o fez através da “empresa de advocacia e que agora o presidente o reembolsou”.

E porque é que isto é importante? Segundo a lei não pode haver donativos eleitorais individuais daquele montante e o pagamento à atriz porno é visto como fazendo parte de uma despesa de campanha, já que ela iria contar a história à comunicação social e isso prejudicaria Trump a um mês das eleições. Já reembolsando Cohen isso ajuda-o na parte de evitar uma acusação de violação da lei, pois os candidatos podem dar o dinheiro que quiserem para a própria campanha.

Embora isto possa prejudicar Trump, dado que sempre disse que não sabia de nenhum pagamento, os advogados acharam que era o melhor a fazer para evitar os tribunais.

No entanto, esse dinheiro teria de estar descriminado nas contas oficiais da campanha eleitoral, entregue na Comissão Eleitoral Federal, e não está.

