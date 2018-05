24 horas na fronteira México-EUA em imagens

1 / 17 The Washington Post/ Getty Images 2 / 17 The Washington Post/ Getty Images 3 / 17 The Washington Post/ Getty Images 4 / 17 The Washington Post/ Getty Images 5 / 17 The Washington Post/ Getty Images 6 / 17 The Washington Post/ Getty Images 7 / 17 GUILLERMO ARIAS/ Getty Images 8 / 17 GUILLERMO ARIAS/ Getty Images 9 / 17 The Washington Post/ Getty Images 10 / 17 GUILLERMO ARIAS/ Getty Images 11 / 17 The Washington Post/ Getty Images 12 / 17 The Washington Post/ Getty Images 13 / 17 The Washington Post/ Getty Images 14 / 17 The Washington Post/ Getty Images 15 / 17 The Washington Post/ Getty Images 16 / 17 The Washington Post/ Getty Images 17 / 17 The Washington Post/ Getty Images

De acordo com a agência de notícias Associated Press, alguns membros da caravana proveniente do México, que chegaram na segunda-feira à fronteira com os Estados Unidos, já submeteram o pedido de proteção junto dos responsáveis da fronteira mais movimentada do país, contrariando o aviso de que a infraestrutura teria atingido a sua capacidade.

A agência de alfândegas e proteção de fronteiras dos EUA não divulgou quantos processos foram admitidos até ao final do dia de segunda-feira, mas o organizador do projeto Pueblo Sin Fronteras, Alex Mensing, deu conta de pelo menos oito.

A caravana com centenas de migrantes da América central, proveniente do México, foi impedida de entrar nos Estados Unidos depois da fronteira de San Diego "ter atingido a capacidade máxima", anunciaram na segunda-feira as autoridades.

Momentos antes da chegada dos migrantes, no domingo, as autoridades declararam que os serviços fronteiriços não seriam capazes de aceitar, por enquanto, mais pedidos de asilo.

"Neste momento, atingimos a capacidade no posto de entrada da San Ysidro (...) "Estes migrantes deverão esperar no México, enquanto os funcionários trabalham para processar os pedidos de todos aqueles que já estão dentro de nossas instalações", disse o comissário Kevin McAleenan, em comunicado.