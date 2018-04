Coreia do Norte adianta relógios 30 minutos e porque isso importa

De acordo com a agência oficial de Pyongyang KCNA, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeu unificar o horário no próximo sábado, uma decisão tomada após o encontro histórico com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na sexta-feira.

A hora da Coreia do Norte vai avançar 30 minutos já no próximo sábado, dia 5 de maio.

A decisão tinha sido anunciada, no domingo, pela Presidência sul-coreana, no domingo, que sublinhou o "gesto de boa vontade" de Kim.

Em 2015, a Coreia do Norte anunciou que ia atrasar os relógios 30 minutos e alterar o fuso imposto "há mais de um século pelos 'perversos imperialistas' japoneses.

No entanto, durante o encontro histórico da semana passada, Kim Jong-un considerou "doloroso ver dois relógios a apontar duas horas diferentes".

De acordo com a KCNA, o líder norte-coreano expressou forte "determinação em unir as duas horas locais", através de um gesto que constituirá "a primeira medida prática para a reconciliação nacional e para a unidade".

No domingo, o porta-voz da Presidência sul-coreana, Yoon Young-chan, saudou "um passo simbólico" e manifestou vontade em "melhorar as relações entre os dois países vizinhos".

Também no domingo, Kim Jong-un anunciou que vai encerrar, em maio, o centro de testes nucleares do país, um compromisso feito durante a cimeira de sexta-feira junto à linha de fronteira que demarca os dois países.