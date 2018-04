Coreia do Norte encerra em maio o seu centro de testes nucleares e quer jornalistas e observadores presentes

Segundo Seul, o compromisso de Kim Jong-un foi feito durante a cimeira de sexta-feira entre o líder da Coreia do Norte e o seu homólogo do Sul, Moon Jae-in, junto à linha que demarca os dois países no paralelo 38.

"Kim disse na cimeira (...) que procederá ao encerramento do local de testes nucleares em maio", referiu o porta-voz sul-coreano, citado pela France Press.

Segundo esta agência, Pyongyang vai convidar peritos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para verificar o encerramento do centro de testes, de modo a "revelar o processo à comunidade internacional de modo transparente"

A Coreia do Norte quer também a presença de observadores e jornalistas estrangeiros.

A Associated Press refere por seu lado que Kim Jong-un afirmou que Trump irá perceber que ele "não é pessoa" para apontar mísseis contra os Estados Unidos

A mesma agência refere que a Coreia do Norte planeia ainda reajustar os seus relógios com os da Coreia do Sul.

Em 2015, a Coreia do Norte criou o seu "tempo de Pyongyang", adiantando os seus relógios 30 minutos em relação a Seul.