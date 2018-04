Jornalista morto na Nicarágua enquanto fazia um direto no Facebook

Angel Gahona estava a fazer a cobertura dos protestos na Nicarágua contra a reforma da segurança social do Governo de Daniel Ortega, que entretanto já recuou, quando foi atingido a tiro na cabeça. Estava em direto para o Facebook

Reprodução Facebook

O repórter estava a filmar os estragos num multibanco provocados pelos motins dos últimos dias que já tinham provocado 25 mortos quando, em direto, se tornou a 26ª vítima mortal. Angel Gahona estava a descrever a cena na cidade de Bluefields, no sábado, quando se ouviu um tiro e o repórter caiu. No vídeo percebia-se ainda que outras pessoas à volta gritavam o seu nome.

O jornalista ainda foi transportado para o hospital, mas morreu no caminho.

As manifestações tiveram início na quarta-feira, na capital do país, Manágua, e em León e, na quinta-feira, alargaram-se em mais três cidades.

Os meios de comunicação não controlados pelo Governo de Daniel Ortega transmitiram imagens de várias pessoas a serem detidas, tendo as autoridades ordenado, de imediato, às empresas de cabo que cortassem o sinal desses canais.

A polícia escusou-se a comentar as detenções.

O diretor do canal 15 (também conhecido como 100% notícias), Miguel Mora, classificou o ato do Governo como uma "clara ameaça à liberdade de imprensa", de acordo com a AP.

Já esta segunda-feira, Daniel Ortega renunciou à controversa reforma na segurança social. De acordo com a Agência France Presse, numa reunião com líderes empresariais, o chefe de Estado anunciou que o Instituto Nicaraguense de Segurança Social (INSS) não colocará em prática a reforma, que deveria aumentar as contribuições sociais dos trabalhadores e dos empregadores para tentar equilibrar o sistema de pensões.