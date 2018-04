"Podia ter sido outra Maddie McCann". Casal detido em Espanha por deixar filhas com desconhecidos

"Podia ter sido outra história Maddie McCann, elas não sabiam a dimensão do perigo que corriam", indigna-se, em declações ao Daily Mail, uma das turistas que acabou por ficar a tomar conta das duas meninas num resort na ilha balear de Maiorca, enquanto, alegadamente, a mãe e o padrasto "se embebedavam".

Amanda Wignall, 37 anos, diz que, ao longo de dois dias, na última semana, as crianças ficaram com quatro famílias diferentes e, quando os pais foram detidos, ficaram numa sala do hotel com o funcionário encarregue de entreter os mais novos.

A turista conta ainda ao jornal britânico que deixou Espanha a chorar, só de pensar nas meninas e em como alguém as podia ter levado.

"Uma vez vimo-las sozinhas e quando, mais tarde, encontrámos a mãe, estava absolutamente paralítica", recorda.

A polícia foi chamada a intervir depois de a mãe ter, alegadamente, agredido uma das pessoas que tinha acabado por ficar a cuidar das suas filhas.

Um porta-voz da polícia espanhola confirma que o casal britânico foi detido, na última quinta-feira, por suspeita do crime de abandono de menores.

Para a próxima segunda-feira está marcada uma reunião dos serviços de proteção de menores, na Escócia, onde vive o pai da menina de 11 anos que está a tentar ficar com a sua custódia.