Perguntas dos senadores a Zuckerberg alimentam Twitter e vários memes

A maratona de cinco horas de audiência a Mark Zuckerberg, para tentar perceber como os dados de 87 milhões de pessoas cairam nas mãos da Cambridge Analtyica pode não ter resultado em conclusões reveladoras, mas revelou-se uma mina para o Twitter, que rapidamente se focou na idade da maioria dos senadores.

O fundador e CEO do Facebook acabou por ter de responder a várias perguntas cujas respostas são óbvias, incluindo "como é que o Facebook tem acesso aos dados?", o que justifica a popularidade do tweet do editor e colunista norte-americano Robby Soave, onde diz que Zuckerberg "viveu o pior pesadelo de todos os jovens: tentar explicar como funciona a tecnologia aos mais velhos".

"Como pode o Facebook manter um modelo sustentável de negócio em que os utilizadores não pagem pelo serviço" foi outras das perguntas que se tornou alvo de troça, com o responsável da rede social a lembrar, imperturbável: "Senador, nós temos anúncios."

A partir daí, multiplicaram-se os memes com perguntas despropositadas e... imaginárias: