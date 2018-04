Ilha artificial que faz parte da maior ponte marítima do mundo pode estar a perder peças

A ilha artificial que faz parte da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que será a maior ponte marítima do mundo, é rodeada por uma barreira de proteção composta por blocos de cimento que têm a função de absorver o impacto das ondas. Fotografias divulgadas na semana passada por um grupo dedicado ao voo de drones, o UAV Hong Kong, mostram o que parecem ser vários desses blocos a afastarem-se da ilha e a afundarem-se.

UAVHongKong

As imagens causaram preocupação do lado de Hong Kong que enviou um responsável até à cidade de Zhuhai, mas a China garante que os blocos estão naquela posição porque é assim que foi concebido o projeto.

"Nós temos a nossa maneira de o ver e vocês podem ter a vossa. Parece que presumem que parte da estrutura afundou... mas foi desenhada assim. Não vemos nenhum problema nisso", respondeu, citado pelo South China Morning Post, o diretor do organismo responsável pelas infraestruturas de Hong Kong, Yu Lie.

A construção da mega-ponte já se arrasta há nove anos, marcada por vários atrasos, processos judiciais e problemas orçamentais, que adiaram a abertura inicialmente prevista para 2016.

Carrie Lam, chefe do governo de Hong Kong, também já interveio, dizendo que "a estabilidade dos trabalhos de construção é uma coisa cientificamente comprovada". "Espero que só porque alguns indivíduos tiraram fotos ou fizeram uns comentários, não alinhe toda a gente e fique com dúvidas sobre o design do projeto", comentou.