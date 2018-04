Vários mortos e feridos em atropelamento na cidade alemã de Munster

Segundo vários jornais alemães, entre os quais a agência DPA, um carro irrompeu pela multidão no centro de Münster, no estado da Renânia, o que a polícia não confirmou ainda.

O condutor do veículo, que se precipitou sobre uma esplanada, suicidou-se em seguida, relata a Associated Press, citando as autoridades, que, de acordo com a edição online do jornal Spiegel, consideram neste momento que se tratou de um atentado.

O Bild avança, na sua edição online, que há três mortos a registar.

No Twitter, a polícia alemã pede que não haja especulações e, aos habitantes de Münster, para evitarem passar no centro da cidade.