Lula recusa entregar-se em Curitiba

Numa conversa telefónica com o jornal, o antigo chefe de Estado e ex-líder do Partido dos Trabalhadores afirmou que não vai para Curitiba entregar-se à Polícia Federal, como determinou o juiz Sérgio Moro. Poucas horas depois, a Globo News dava conta de que o segundo 'habeas corpus', entregue pela equipa de advogados de Lula esta manhã no Tribunal de Justiça, foi recusado.

Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula, citado pela Folha de São Paulo, justifica a decisão do antigo presidente do Brasil de não se apresentar em Curitiba com "dificuldades de logística e de segurança, especialmente depois da decisão de Moro de bloquear as contas" do metalúrgico. O que não ficou esclarecido é se o antigo presidente brasileiro vai entregar-se às autoridades em São Paulo ou vai esperar que a Polícia Federal o vá buscar à sede do sindicato, onde tem estado desde a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se tal acontecer, escreve ainda a publicação, os seus apoiantes preparam-se para fazer um cordão humano que dificulte a tarefa às autoridades.

A defesa de Lula da Silva tinha inicialmente apresentado um 'habeas corpus' junto do Supremo Tribunal Federal (STF) que foi recusado na quarta-feira pela maioria dos 11 juízes do tribunal. O segundo 'habeas corpus' seria recusado hoje pelo Tribunal de Justiça, o que significa que a ordem de Moro será efetivamente para ser cumprida.

O antigo chefe de Estado brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, no Tribunal Regional da 4.ª Região (TRF4, segunda instância) em janeiro.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro. No entanto, a lei da 'Ficha Limpa', que implica uma análise do Supremo Tribunal Eleitoral, deverá em última instância barrar a possibilidade de ir a votos.

com Lusa.