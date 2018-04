Lula da Silva pode entregar-se depois da missa pela mulher

A missa por Marisa Letícia Lula da Silva, está marcada para as 9h30 locais (13h30 em Lisboa) na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o ex-Presidente se encontra.

Segundo o Folha de São Paulo, a Polícia Federal decidiu sexta-feira à noite que não havia condições para cumprir o mandado de prisão e retomará as negociações para a detenção do ex-Presidente após a missa por Marisa Letícia.

O mesmo órgão adianta que a Polícia Federal decidiu, caso Lula se entregue amanhã, transportá-lo para Curitiba de avião.

A defesa de Lula da Silva tinha inicialmente apresentado um 'habeas corpus' junto do Supremo Tribunal Federal (STF) que foi recusado na quarta-feira pela maioria dos 11 juízes do tribunal.

Hoje, a defesa intentou um novo 'habeas corpus' que foi também chumbado.

O antigo chefe de Estado brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, no Tribunal Regional da 4.ª Região (TRF4, segunda instância) em janeiro.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.