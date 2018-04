Lula da Silva entra com novo pedido de habeas corpus

Antigo presidente do Brasil ainda não decidiu se se entrega hoje. Advogados continuam a tentar evitar prisão decretada por Sérgio Moro, depois de Supremo Tribunal ter ditado o encarceramento.

Os advogados de Lula da Silva deram entrada com novo pedido de habeas corpus, depois de o Supremos Tribunal Federal (TSF) ter negado a possibilidade de o antigo presidente do Brasil aguardar em liberdade pelo julgamento em última instância. Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão na operação 'Lava Jato', por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Esta quinta-feira, dia 5 de abril, o juíz Sérgio Moro decretou o encarceramento do antigo líder do Partido dos Trabalhadores (PT), e pediu que Lula se entregasse até às 17h de Curitiba (21h em Lisboa). No entanto, segundo informação avançada pelo jornal Estado de S. Paulo, os advogados do metalúrgico vão tentar ainda uma última jogada: um novo pedido de habeas corpus vai dar entrada do Tribunal de Justiça, mas ainda não tem data para ser analisado.

Lula da Silva manifestou-se contra o mandado de prisão decretado por Moro, afirmando que o juíz está a agir politicamente para o impedir de ter "acesso à defesa". E afirmou que ainda não decidiu se vai fazer-se presente à Polícia Federal, estando a aguardar orientações da sua equipa de advogados.