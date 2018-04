Juiz brasileiro manda prender Lula da Silva

"Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de se apresentar voluntariamente na Polícia Federal em Curitiba até as 17h00 [locais, 21h em Lisboa] do dia 06/04/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão", lê-se no mandado de detenção emitido por Sérgio Moro. O juiz proíbe que Lula da Silva seja algemado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil negou na quarta-feira à noite um recurso contra a prisão do ex-Presidente Lula da Silva, condenado em duas instâncias judiciais e que pretendia ficar em liberdade até à decisão final.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.

com Lusa