Foto da equipa de estagiários da Casa Branca torna-se viral (e não por uma boa razão)

Há quem lhe chame um "Onde está o Wally" mas em versão "onde está um interno que não seja branco".

A Casa Branca divulgou no final da passada semana a foto de família do mais recente grupo de estagiários, com o Presidente dos EUA, Donald Trump, e não tardou até se instalar a polémica em seu torno, sobretudo no Twitter:

Uma comparação com um grupo de internos no tempo de Barack Obama:

O Washington Post lembra, por outro lado, que a questão pode estar a ser posta ao contrário e que o problema pode ser não haver pessoas de outras raças/etinas a querer trabalhar na Casa Branca - as taxas de aprovação mais baixas do Presidente são registadas, atualmente, entre millennials e não caucasianos.