Twitter espelha momentos de pânico dentro da sede do YouTube

A presumível autora dos disparos foi encontrada morta com "um ferimento auto-infligido", avançou o chefe da polícia de San Bruno, Ed Barberini.

O porta-voz do Hospital de San Francisco, Brent Andrew, afirmou que receberam três feridos, um homem de 36 anos em estado crítico, uma mulher de 32 anos em situação grave e uma mulher de 27 anos em situação estável.

Imagens de televisão mostram pessoas a sair do edifício em fila, com os braços no ar, para serem inspecionados pela polícia.

Muitos dos colaboradores da empresa recorreram ao Twitter para descrever o que estavam a passar com um "atirador ativo" no edifício.

Todd Sherman, que se descreve no seu perfil no Twitter como gestor de produto no YouTube, partilhou uma série de publicações.

"Muitos barulhos, pessoas a correrem para fora da sala, pessoas a gritar", recorda uma funcionária, à CNN.

Outra testemunha, que estava num restaurante no outro lado da rua, relata ter ouvido dois ou três tiros e, depois, cerca de outros dez disparos.