Índia está a construir uma cidade de raiz (e a ideia é competir com Singapura e Hong Kong)

Neste momento, o que existe são apenas aguns edifícios com escritórios, uma escola e um centro de dados. Mas, em breve, espera-se que no Estado de Gujarat, situado a oeste da Índia e um dos mais industrializados do país, cresça um centro financeiro global, a par de Singapura e Hong Kong, por exemplo.



A nova cidade, denominada Gujarat International Finance-Tec City - ou GIFT City - foi pensada para oferecer aos investidores estrangeiros um fácil acesso à economia indiana, que está em expansão - a sua economia cresceu mais do que a da China no último trimestre e 2017, com um aumento de 7,2 por cento.

Esta é a primeira cidade inteligente da Índia e concretiza a vontade do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de construir um centro de crescimento dos serviços financeiros do país.

Segundo Ajay Pandey, CEO da nova cidade (sim, a GIFT City tem um CEO e não um autarca), em declarações à CNN, este espaço tem, "do ponto de vista negocial", tudo o que é necessário para continuar a evoluir.

Durante o ano passado, duas bolsas de valores foram estabelecidas na cidade e as isenções governamentais tornaram o comércio livre de impostos. A cidade terá o seu próprio regulador financeiro para que os investidores estrangeiros não tenham de enfrentar tantas burocracias.

Pandey acredita que, com tempo, a cidade vai conseguir competir com grandes centros financeiros, mas admite que ainda há um longo caminho para percorrer. "Singapura e Hong Kong não foram construídas do dia para a noite, temos muito que fazer", disse.

O CEO diz ainda que a GIFT city já ajudou muitas empresas estrangeiras a reduzir os seus custos em mais de 80%, devido aos baixos preços das propriedades, à isenção fiscal e a outros incentivos dados a estes investidores. Neste momento, cerca de 200 empresas já operam na cidade e empregam 7500 pessoas.

O próximo passo é fazer com que haja habitantes na cidade: prevê-se que as primeiras residências estejam prontas até maio. Para já, os trabalhadores são levados até à cidade de autocarro.