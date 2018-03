Incêndio em centro comercial na Sibéria faz pelo menos 64 mortos

Pelo menos 64 pessoas morreram no incêndio que destruiu no domingo um centro comercial na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria ocidental, noticiaram hoje as agências russas.

Muitas pessoas estão ainda desaparecidas, indicaram os serviços de emergência citados pelas agências.

O anterior balanço dava conta de 53 mortos e mais de 20 desaparecidos, muitos dos quais crianças.

Espera-se que esta segunda feira à tarde esteja concluída a primeira etapa dos trabalhos de busca e salvamento no local do acidente, indicou o ministro das Situações de Emergência russo, Vladimir Puchkov.

Nos hospitais de Kemerovo, continuam hospitalizadas 12 pessoas, e outras 36 receberam assistência em ambulatório.

O fogo teve origem num dos cinemas situados no quarto e último andar do centro comercial, e dali se propagou a todo o edifício.

Segundo informou hoje o centro de crise, duas das salas de cinema abateram por causa do incêndio.

Em vídeos gravados por testemunhas durante a noite, viam-se visitantes do centro comercial a saltar pelas janelas para fugir às chamas.

De acordo com investigações preliminares, o alarme anti-incêndios do edifício não foi acionado, pelo que as pessoas que ali se encontravam só se aperceberam do fogo quando um fumo denso invadiu o centro.

As equipas de bombeiros demoraram mais de seis horas a controlar as chamas que alastraram a uma superfície de 1.500 metros quadrados.

