Aumentam casos de tipo raro de cancro ligados a implantes mamários

Os números globais de casos de cancro ligados aos implantes para aumento mamário, divulgados pela Food and Drug Administration (FDA), a agência norte-americana que regula os setores de medicamentos e alimentos, mostram um aumento de 359 para 414, segundo dados de setembro do ano passado, mantendo-se as nove mortes registadas no ano anterior.

Não se trata de cancro da mama, como se poderia pensar, mas sim um linfoma anaplásico de células grandes associado aos implantes mamários (BIA-ALCL na sigla em inglês). Detetado atempadamente, cura-se, na maioria das vezes, apenas com cirurgia para remoção do implante e da cápsula do tecido cicatricial que se forma em seu redor. Algumas mulheres, no entanto, tiveram de fazer quimioterapia e radiação, quando o BIA-ALCL se espalhou pelo corpo.

A FDA alerta que este tipo de linfoma não-Hodgkin ocorre com maior frequência em associação a implantes com um revestimento texturizado, não tendo sido detetada qualquer influência do material no interior do implante (água salinizada ou silicone). Já a Sociedade Americana da Cirurgia Plástica diz que o linfoma "parece desenvolver-se exclusivamente em mulheres com implantes texturizados".

Uma das explicações encontradas até agora aponta para que a superfície irregular dos implantes texturizadas possa ser responsável por uma inflamação dos tecidos, que, por sua vez, leva ao linfoma. Outra teoria considera que essa mesma irregularidade pode aprisionar bactérias e levar a uma infeção crónica e esta, então, ao linfoma.

Este tipo de implantes são uma opção frequente por médicos e pacientes por apresentarem menos tendência a saírem do lugar. Na Europa, são os mais populares.

Nos casos registados, o surgimento do linfoma mais próximo da cirurgia foi aos dois anos e o mais afastado aos 28, sendo a média aos oito anos.

Um dos principais sintomas é o inchaço em torno do implante.