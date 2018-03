Pelo menos um morto no sequestro num supermercado do sul de França

"Temos infelizmente a suspeita de uma morte, mas não podemos fazer entrar um médico para confirmar", disse à France-Presse o general Jean-Valéry Lettermann, numa altura em que o sequestro continua em curso.

Uma fonte próxima do processo disse à AFP que há pelo menos dois mortos.

A Associated Press cita por seu turno o secretário-geral do sindicato da polícia, Yves Lefebvre, que afirma que um refém foi morto a tiro e outro gravemente ferido.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao ministro do Interior, Gérard Collomb, para se deslocar a Trèbes.

Um homem que afirmou agir em nome do grupo 'jihadista' Estado Islâmico entrou num supermercado cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa) em Trèbes, arredores de Carcassonne, no sudoeste de França, e fez reféns.

Pouco antes do início do sequestro, o atirador atingiu a tiro um polícia que fazia 'jogging' com outros três a cerca de 10 quilómetros do supermercado. O polícia, atingido num ombro, está livre de perigo.

Lusa