Inventor dinamarquês admite "desmembramento horrível" da jornalista Kim Wall

O inventor dinamarquês acusado do homicídio da repórter, de 30 anos, admitiu esta quarta-feira em tribunal o "horrível" desmembramento da jornalista, para o qual usou "o que tinha à mão".

Peter Madsen, que está acusado ainda de tortura, é suspeito de ter assassinado Kim Wall e de ter desmembrado o corpo antes de o atirar para o mar, em agosto do ano passado.

"É uma coisa tão horrível que não quero entrar em pormenores", disse Madsen, em tribunal. "Vou só dizer que foi horrível."

Questionado sobre os ferimentos de faca encontrados no corpo, Madsen fiz que os infligiu ao acaso e não houve qualquer intenção sexual por trás disso, como acredita a acusação.

abusou da jornalista sueca Kim Wall antes de a assassinar a bordo do seu submarino.

A última vez que a jornalista, de 30 anos, foi vista com vida foi na tarde de 10 agosto de 2017, quando embarcou no UC3 Nautilus, obra de Peter Madsen. O seu torso apareceria a flutuar no Báltico, quase duas semanas depois e só no início de outubro foram encontradas a cabeça e as pernas.

O inventor, de 46 anos, começou por dizer que a tinha deixado sã e salva em Copenhaga, mas acabou por admitir, mais tarde, que tinha havido um "terrível acidente" que lhe provocou a morte. Numa versão mais recente das suas declarações, Madsen admitiu ter desmembrado o corpo, ainda a bordo do submarino, e deitado as partes ao mar, mas continuou a negar as acusações de homicídio. A morte teria sido, nesta última versão, consequência da inalação de monóxido de carbono, quando, anteriormente, afimara que a repórter tinha morrido atingida na cabeça por uma escoltilha.

A acusação pede pena de prisão perpétua para o dinamarquês. O final do julgamento está marcado para o final de abril.