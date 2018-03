"Trovão" vulcânico captado pela primeira vez

No meio da violenta sinfonia de uma erupção vulcânica, não é fácil distinguir o som, relatado por testemunhas, parecido com um trovão. Mas em dezembro de 2016, cientistas do Instituto Geológico norte-americano tinham microfones a postos quando o vulcão Bogoslof, nas ilhas Aleutian, Alasca, EUA, entrou em erupção.

Ao ouvir as gravações, os investigadores conseguiram identificar e isolar vários estalidos que correspondem ao trovão vulcânico.

A descoberta, que era considerada praticamente impossível por muitos vulcanólogos, foi publicada a semana passada no Geophysical Research Letters, juntamente com clips de som da erupção.

Os 20 segundos correspondem a 20 minutos de gravação, acelerados 60 vezes. Os breves sons mais audíveis correspondem aos "trovões" vulcânicos, enquanto os sons mais baixos, de fundo, são da erupção.