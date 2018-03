Putin russo reeleito com 76,67% dos votos

De acordo com os últimos dados da Comissão Eleitoral Central, Putin obteve o apoio de 56,1 milhões de cidadãos, mais 10,5 milhões que na eleição de 2012, quando regressou ao Kremlin após um mandato de quatro anos como primeiro-ministro.

A votação, que permite a Vladimir Putin permanecer no Kremlin até 2024, também foi melhor do que previam as sondagens nas últimas semanas.

A participação foi de 67,4%.

O principal adversário de Putin, o comunista Pavel Grudinin, teve uma votação de menos de 12 por cento.

O único candidato que criticou abertamente o Presidente durante a campanha eleitoral, a estrela de televisão Ksenia Sobchak, obteve menos de dois por cento dos votos.

O líder da oposição, Alexei Navalny, foi afastado da corrida presidencial.

Grupos da oposição planeiam uma manifestação para hoje na capital russa, Moscovo.