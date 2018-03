O caso do revirar de olhos que se tornou viral na China

Foi durante um direto da televisão estatal chinesa, na terça-feira, que Liang Xiangyi, correspondente da cadeia de notícias financeiras Yicai, foi filmada a olhar de alto a baixo para a jornalista que estava a seu lado enquanto esta fazia uma pergunta... que se prolongou por 44 segundos e cheia de expressões elogiosas ao governo.

Liang Xiangyi acabaria mesmo por revirar os olhos e o vídeo não tardou a tornar-se viral na China, replicado inúmeras vezes nas redes sociais e em GIFs, memes e recriações. A tal ponto, que a China se apressou a censurar o nome de Liang, impedindo-o de aparecer nos resultados das pesquisas online.

A jornalista que motivou o agora famoso revirar de olhos identificou-se como Zhang Huijun, de um meio de comunicação americano, mas referiu-se à China, várias vezes, como "o nosso país."

A censura não tem impedido, no entanto, os chineses de elogiar na Internet a honestidade de Liang e há mesmo quem diga que representa um revirar de olhos coletivo face à encenada cobertura jornalística do Congresso Nacional do Povo, um dos eventos políticos mais importantes na China, que se prolonga por duas semanas e este ano fica marcado pela decisão quase unânime de alterar a Constituição para remover a restrição ao número de mandados presidenciais, o que abre caminho para Xi Jinping se manter no poder indefinidamente.