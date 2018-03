A Coca-Cola vai lançar a sua primeira bebida alcoólica

O mercado japonês dos refrigerantes está em constante inovação e a Coca-Cola não foge à regra - todos os anos são desenvolvidas e testadas dezenas de novas bebidas e sabores.

Este ano, a empresa pretende fazer um pequeno desvio e, passados 131 anos de existência, lançar a suaprimeira bebida alcoólica.

De acordo com o presidente da sucursal japonesa da Coca-Cola, Jorge Garduño, a empresa está a planear lançar a sua própria versão de Chu-Hi (ou chuhai), uma bebida de baixo teor alcoólico (entre 3-8%) originária e popular no Japão.

"Esta é uma bebida enlatada que contém álcool; tradicionalmente, é feita com uma bebida destilada chamada shochu e água com gás, mais algum tipo de aroma", explicou Garduño em entrevista à Coca-Cola .

"Nunca antes fizemos experiências na categoria de bebidas de baixo teor alcoólico, mas isto é um exemplo de como continuamos a explorar oportunidades fora da nossa área central", diz.

Numa entrevista dada à CNBC em novembro do ano passado, James Quincey, diretor executivo da Coca-Cola, afirmava não pôr de parte a ideia de algum dia entrar no mercado das bebidas alcóolicas, mas dizia que com "tantas mais coisas em" que já tinham "força e capacidade", que não fazia sentido entrar por esse caminho.

Apesar da dúvida inicial, tudo indica que Quincey mudou de ideias e decidiu que, afinal, valia a pena arriscar.

No entanto, Garduno adverte que os consumidores não japoneses podem ter de esperar um pouco mais até terem a oportunidade de experimentar uma bebida alcoólica assinada pela Coca-Cola.

"A categoria Chu-Hi existe quase exclusivamente no Japão", diz. "Faz sentido dar-lhe uma oportunidade no nosso mercado. Mas não creio que as pessoas de todo o mundo devam esperar ver uma coisa destas por parte da Coca-Cola".

Apesar da Chu-Hi vir a ser a primeira bebida alcoólica da empresa, não é a primeira vez que a Coca-Cola se envolveu com a indústria do álcool.