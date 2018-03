As imagens de uma década de protestos de Ahed, a 'Joana D'Arc' palestiniana

Estamos no ano 2018 d.C.. Toda a Palestina está ocupada por Israel… Toda? Não! Uma aldeia povoada por irredutíveis árabes resiste agora e sempre ao invasor. Como é possível que uma minúscula aldeia perdida algures na Cisjordânia consiga resistir a tão poderoso exército? O que a torna invencível?

Em Nabi Saleh não há um druida a distribuir poção mágica como na aldeia de Astérix, mas isso não tem impedido os seus habitantes de enfrentarem os soldados israelitas todas as semanas, sem tréguas, na última década. Nesta centenária localidade palestiniana, com pouco mais de 500 habitantes, todos protestam contra a ocupação: os pais, os avós, os filhos, os netos, os tios, os sobrinhos. São como uma enorme família, primos dos primos dos primos, partilhando o sobrenome Tamimi. As manifestações tornaram-se parte integrante da vida da aldeia. Lado a lado tanto segue o avô, de bengala, como o neto, lambendo um chupa-chupa. E, quando o protesto pacífico azeda, pode haver guerra de pedras mas também há habitantes que combatem tal como os gauleses avançavam sobre os romanos: arregaçando as mangas e... PAF!

No final do ano passado, as bofetadas de uma adolescente com longos cabelos louros a um soldado que recusava sair do seu quintal correram mundo, via Twitter. O caso tornou-se tão embaraçoso para as forças israelitas que Ahed Tamimi, de 16 anos, acabaria por ser detida em dezembro e acusada por vários crimes, da agressão a ato terrorista. A jovem permanece presa desde então, aguardando o julgamento num tribunal militar, com início previsto para 11 de março. Mas quem é esta menina de ar angelical que os palestinianos já tratam como heroína, qual Joana D'Arc, pintando o seu rosto pelos muros da Cisjordânia e da Faixa de Gaza?

ABBAS MOMANI

A fonte dos protestos

Os montes de oliveiras que os palestinianos de Nabi Saleh viam das janelas de casa, e que pertenciam às suas famílias, já não existem. No seu lugar vê-se hoje uma sucessão de telhados vermelhos: o colonato de Halamish, que ali começou a ser construído em 1977 pelo grupo nacionalista messiânico Gush Emunim, e onde vivem cerca de 1400 judeus.

Ao lado ergue-se uma base militar israelita e, a meio caminho entre a aldeia e o colonato, brota uma fonte que os israelitas reclamaram como sua no verão de 2008. Foi, digamos assim, a gota de água para esta comunidade de agricultores, que já mal podia circular por entre os muros e checkpoints erguidos pelos militares hebraicos.

Como as suas queixas não foram ouvidas pelos tribunais israelitas, apesar de os juízes reconhecerem que a propriedade da fonte era dos habitantes da aldeia palestiniana, a população resolveu unir-se num grande protesto, em dezembro de 2009.

O objetivo era marchar de forma pacífica desde o centro de Nabi Saleh até à fonte. Iam famílias inteiras, lado a lado. As crianças desenharam cartazes e encabeçavam a manifestação, que acabou por ser duramente reprimida pelos militares, com gás lacrimogénio, canhões de água e balas de borracha. Foi a semente para uma revolução. Desde então, todas as sextas-feiras, depois das rezas do meio-dia, as gentes de Nabi Saleh organizam a sua marcha, tentando chegar à fonte. Quase nunca lograram percorrer mais que uma dezena de metros. Pelo menos 120 habitantes já foram presos, muitos deles várias vezes. Como Bassem Tamimi, pai da jovem Ahed, que se tornou um conhecido ativista contra a ocupação israelita, documentando em fotografia e vídeo os protestos da aldeia, divulgando-os depois através da pequena agência que criou: a Tamimi Press.

Ahed seguia na primeira manifestação, em 2009, empunhando um tosco cartaz de papel, pintado com as cores e traços inocentes de uma criança. Tinha apenas 8 anos. As palavras de ordem passaram a marcar o ritmo da sua vida, desde então (ver galeria de fotos). Em 2012, teve o seu primeiro momento de fama mundial, quando as agências internacionais difundiram uma fotografia sua ameaçando esmurrar um soldado israelita. Aquela figura de cabelos louros, em toda a fragilidade dos seus 11 anos, fazia frente a um homem armado, olhos nos olhos. Crescia nela a raiva acumulada pelas mortes que começaram a suceder-se entre os manifestantes. "Acidentes" com balas de borracha e granadas de gás lacrimogénio deixaram de ter justificação quando fotojornalistas internacionais captaram o momento em que um israelita apontou e disparou à cabeça de Mustafa Tamimi, de 28 anos, quando este tentava atirar uma pedra contra um jipe militar.

Alguns meses mais tarde, Ahed chegaria mesmo a "vias de facto" com um soldado, que agarrara no seu irmão de 13 anos, debilitado com um braço partido, e o pretendia levar preso por atirar pedras (atualmente, permanecem cerca de 300 menores palestinianos, com idades entre os 12 e os 17 anos, nas prisões de Israel). A rapariga saltou para cima dele e mordeu-lhe as mãos até o miúdo conseguir fugir. Um ataque ignóbil, aos olhos dos israelitas, celebrado de forma heróica no mundo árabe. O presidente turco, Recep Erdogan, homenageou-a e ofereceu-lhe um iPhone.

Em novembro do mesmo ano, os confrontos com as tropas israelitas passaram a guerra aberta, com balas verdadeiras a serem disparadas contra os manifestantes. Outro tio de Ahed, Rushdie Tamimi, de 31 anos, foi alvejado com mais de 80 balas pelas costas enquanto os manifestantes de Nabi Saleh desmobilizavam do protesto a caminho da fonte, fugindo de regresso à aldeia.

Agressões em direto

Cinco anos passaram sobre esse dia e quase tudo se mantinha na mesma, em Nabi Saleh. Voavam balas pelos campos em redor do casario árabe quando Mohamed, um primo de Aleh com 15 anos, foi atingido na cabeça. A jovem, já com 16 anos, viu tudo em tempo real, através de um direto nas redes sociais, filmado por outro familiar. Pouco depois, dois soldados entravam no quintal da família, usando os muros do jardim como resguardo e continuando a disparar contra os manifestantes. Ahed reconheceu um deles: era o militar que alvejara o seu primo, naquele dia. Saiu de casa a correr na sua direção e uma outra prima, Narimi, começou a filmar tudo com o telefone, transmitindo em direto o que se passava, via Twitter.

Aleh disse-lhes que estavam em propriedade privada e tinham de ir embora. Perante a recusa dos homens, começou a pontapeá-los e a tentar empurrá-los para fora do seu quintal. A mãe de Ahed veio em socorro, tentando acalmar as partes, mas a rapariga estava possuída pela raiva. Não se percebe a troca de palavras entre todos mas ficou registado o momento em que a rapariga esbofeteia um dos soldados. É por essa agressão que permanece detida há três meses e arrisca uma pena superior a 10 anos de prisão.

O rosto de menina que descobrimos nas fotografias de arquivo, ao longo da última década, ganhou outra maturidade. Outra dureza. Os 17 anos, completados a 31 de janeiro, foram passados na solidão de uma cela. Na semana seguinte, notava-se alguma tristeza no seu olhar quando foi fotografada a entrar na audição perante o juiz, para que fosse definida a data do início do julgamento. Mas assim que olhou para trás, e viu dezenas de fotógrafos e jornalistas entre o público, esboçou um tímido sorriso. Percebeu que a sua história continua a correr o mundo - e que estará ainda longe de conhecer um ponto final.