A Arábia Saudita vai ter finalmente um concerto pop... Mas está toda a gente proibida de dançar

O reino saudita está cada vez mais permissivo no que toca às liberdades do seu povo. Primeiro foram as mulheres que começaram a conduzir, e agora até já há concertos de artistas internacionais. No entanto, os bilhetes para o próximo concerto no país foram impressos com uma instrução inédita: "É estritamente proibido dançar durante o concerto"