Atriz porno quer falar do encontro com Trump e vai lutar na justiça pela nulidade do "acordo de silêncio"

Em causa está o alegado envolvimento da atriz com o magnata em Julho de 2006, cerca de um ano depois do seu casamento com Melania. Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, alega que o acordo assinado a 28 de outubro de 2016 - uma semana antes da eleição que deu a vitória ao republicano - relativo ao alegado encontro sexual que mantiveram em 2006 é nulo. Isto porque Donald Trump, alegadamente, nunca o assinou.

O acordo previa o pagamento de 130 mil dólares em troca do silêncio da atriz, pagamento que foi efetuado por Michael Cohen, advogado pessoal de Trump.

"Numa transacção privada em 2016, usei os meus fundos pessoais para facilitar o pagamento de 130 mil dólares a Stephanie Clifford", disse o advogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti, em comunicado.

"Nem a Trump Organization nem a campanha de Trump fizeram parte da transacção com a senhora Clifford e nenhuma das duas me reembolsou pelo pagamento, direta ou indiretamente", garante ainda o advogado.

O processo, que foi anunciado pela NBC, deu entrada no Tribunal Superior de Los Angeles e vai permitir, segundo Avenatti, que a atriz conte a sua história. "Penso que chegou a altura de ela contar a sua história e de o público decidir quem está a dizer a verdade", disse o advogado em entrevista ao programa norte-americano Today, da NBC, esta manhã.

Mas acusações não ficam por aqui. Na ação judicial alega-se que tanto Donald Trump como Michael Cohen "procuraram agressivamente" calar Stephanie Clifford, uma vez que o seu silêncio ajudaria Trump "a garantir a sua vitória nas eleições presidenciais". No entanto, esses esforços continuam, garante Avenatti: "Para ser claro, as tentativas de intimidar a Sra. Clifford para o silêncio para 'proteger o Sr. Trump' continuam inalteradas."