Pensava que já tinha visto tudo? Então veja estas imagens de uma benção de armas numa igreja americana

Duas semanas depois de um atirador matar 17 pessoas numa escola da Florida e com o debate nos Estados Unidos sobre a posse de armas ao rubro, a cerminónia da Igreja da Unificação, em Newfoundland, Pensilvânia, enfrentou um coro de protestos no exterior e levou mesmo ao encerramento de uma escola. Mesmo assim, foram centenas as pessoas que levaram as suas armas à igreja para serem abençoadas, num evento destinado a celebrar casamentos e renovar de votos.

O resultado são imagens de noivas de várias idades vestidas de branco e noivos de fato escuro, com um adereço pouco comum: dezenas de espingardas semiautomáticas. A igreja acredita que as AR-15 simbolizam as "varas de ferro" mencionadas no Livro Revelação da Bíblia.

A instituição é liderada pelo reverendo Sean Moon, filho do fundador e auto-proclamado messias Sun Myung Moon, que rezou por "um reino de paz" onde os "cidadãos, através do direito que lhes foi conferido por Deus todo-poderoso de terem armas, possam proteger-se uns aos outros".

À entrada da cerimónia, todas as armas foram revistadas de forma a garantir que nenhuma estava carregada.