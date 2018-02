Mais de 100 raparigas desaparecidas depois de ataque do Boko Haram a uma escola na Nigéria

Depois de algumas divergências nos números, o ministro nigeriano da Informação, Lai Mohammed, confirmou este domingo que 110 alunas continuam desaparecidas depois do ataque do Boko Haram a uma escola em Dapchi, no estado de Yobe.

No dia do ataque, há uma semana, na segunda-feira, tinham ido à escola 906 raparigas

Há relatos de testemunhas que indicam os elementos do grupo extremista islâmico fizeram perguntas sobre a localização da escola e outros que dizem mesmo que viram as jovens ser levadas com armas apontadas à cabeça.

Familiares ouvidos pelas agências de notícias internacionais explicam temer que as jovens tenham sido levadas para se tornarem noivas dos elementos do Boko Haram.

A confirmar-se, este sequestro é um dos maiores desde Chibok, em 2014, quando os jihadistas raptaram 276 raparigas.