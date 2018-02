As imagens terríveis do dia em que morreram 20 crianças (e mais 80 adultos) na Síria

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, este é, desde 2015, o registo mais sangrento de baixas civis num dia de combates nesta região: Pelo menos 100 civis, incluindo 20 crianças morreram na sequência dos bombardeamentos da Força Aérea síria sobre o enclave rebelde de Ghouta, no leste, próximo de Damasco.

A Coligação Nacional Síria, com sede na Turquia, a principal formação da oposição no exílio, denunciou, num comunicado, uma "guerra de extermínio" que é levada a cabo no leste de Ghouta, bem como o "silêncio internacional" contra "crimes" das forças leais a Assad, numa guerra que devasta a Síria há quase sete anos.