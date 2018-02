Ninguém perdoa Fergie pela "pior versão de sempre" do hino dos Estados Unidos

A cantora Fergie foi escolhida para interpretar "The Star-Spangled Banner", o hino nacional dos Estados Unidos durante o All-Star Game 2018 da NBA, um evento desportivo em Los Angeles que decorreu este domingo, 18. A apresentação, no entanto, não foi bem recebida pelos atletas e espectadores. E muito menos pelos utilizadores das redes sociais.

Os internautas fizeram duras críticas à cantora e a hashtag "#fergienationalanthem" é uma das mais partilhadas no Twitter no momento. Acusada de destruir o hino americano ao tentar fazer uma perfomance diferente da canção, os utilizadores da rede social reagiram com humor e aproveitaram para criar vídeos e memes da noite.

O comediante Bob Saget partilhou em sua conta que "o hino de Fergie despertou os porcos e as ovelhas dos jardins zoológicos em toda a América". A também comediante Leslie Jones, mais conhecida por fazer parte do elenco do programa humorístico Saturday Night Live, manifestou sua indignação ao escrever que "poderiam muito bem tê-la convidado para cantar".