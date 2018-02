A conquista das sufragistas: 100 anos do voto feminino no Reino Unido

Há 100 anos, mulheres com mais de 30 anos conquistaram o direito ao voto no Reino Unido depois do movimento social liderado pelas sufragistas. Com o lema "ações e não palavras", a reivindicação destas mulheres pela reforma eleitoral abalou o país e transformaram o mundo.

Além de garantir o sufrágio feminino, a lei permitiu que homens com mais de 21 anos também tivessem direito ao voto, aumentando o eleitorado masculino de 8 milhões para 21 milhões. O sufrágio universal foi estabelecido somente dez anos depois e aumentou para 15 milhões o número de mulheres eleitoras.

Para celebrar os 100 anos da conquista, foi inaugurada no último domingo uma estátua de 2,1 metros num pedestal de 1,2 metros em homenagem a sufragista Alice Hawkins, numa praça em Leicester, no Reino Unido.

Alice Hawkins foi operária numa fábrica de sapatos e tornou-se uma ativista sindical nos anos 1880 ao exigir melhores condições de trabalho e remuneração para as mulheres, que era inferior a dos homens. Na sua luta pela igualdade de género, juntou-se ao movimento das sufragistas e, por isto, foi detida cinco vezes.