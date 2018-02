Portugal podia lucrar até 3,75 milhões por ano em impostos só em Lisboa, caso legalizasse a canábis

Com cada vez mais países a ponderar a legalização da canábis para fins medicinais ou recreativos, a empresa alemã Seedo decidiu calcular o preço da marijuana em 120 cidades do mundo, assim como o ganho de impostos que o consumo e a legalização podiam trazer a cada uma.

Das cidades englobadas no estudo, Nova Iorque é aquela em que mais marijuana é consumida: cerca de 77,44 toneladas por ano.

O Cairo no Egipto, onde a marijuana é totalmente ilegal, seria a cidade que mais beneficiaria com a legalização, com um rendimento fiscal anual estimado de cerca de 307 milhões de euros.