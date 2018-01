Violação de bebé reacende onda de protestos na Índia

A polícia confirmou a detenção do principal suspeito esta segunda-feira, o primo de 28 anos da bebé.

Swati Maliwal, presidente da Comissão de Deli para as Mulheres – um órgão governamental que trata todas as questões relativas à segurança das mulheres abrangidas pelas leis da região - visitou a bebé no hospital e relatou que esta teve de ser sujeita a uma cirurgia de três horas, na tentativa de recuperar dos "ferimentos inumanos" que sofreu nos seus órgãos internos.