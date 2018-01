Homem morre sugado por uma máquina de ressonância magnética

Segundo familiares citados pela imprensa local, Rajesh Maru entrou na sala com a garrafa de oxigénio com autorização de um funcionário do BYL Nair Charitable Hospital. A máquina estava ligada e em menos de nada a sua poderosa força magnética puxou a vítima, que morreu pouco depois, com excesso de oxigénio nos pulmões, segundo o Indian Express, graças à perfuração da garrafa.

O episódio, que ocorreu no último sábado, já levou à detenção de um médico e outros dois funcionários, por suspeita de negligência.

Graças ao forte campo magnético destas máquinas, ninguém pode entrar na sala onde decorre o exame com objetos metálicos. O cunhado da vítima, Harish Solanki, relata, no entanto, que lhes foi garantido que a máquina estava desligada.

Reprodução Facebook

"Assim que Rajesh entrou com a garrafa de oxigénio", conta Solanki, ficou claro que a máquina estava a trabalhar. "Ele foi sugado e ficou com a mão presa. O corpo inchou e ele não conseguia falar", conta.

O homem ainda foi levado para as urgências, mas morreu pouco depois.

Em 2014, um incidente semelhante vitimou dois funcionários de um hospital de Nova Deli e em 2001, nos Estados Unidos, um menino de seis anos morreu quando uma garrafa de oxigénio foi também sugada em direção à máquina de ressonância magnética onde se encontrava, atingindo-lhe o crânio.