Festa privada em Fortaleza acabou com tiroteio que fez 14 mortos

A fonte contactada pela AP não avançou mais informações, mas, segundo a imprensa local, o tiroteio aconteceu quando um grupo de homens armado entrou numa festa de uma fação rival, disparando em várias direções.

Segundo os relatos dos moradores do bairro Cajazeiras, perto do estádio Arena Castelão, em Fortaleza, o tiroteio durou cerca de 40 minutos e os atiradores estavam equipados com coletes à prova de bala e, no final, cantaram um cântico da fação rival e dispararam para o ar à medida que se iam embora.

A AP tentou contactar as autoridades policiais para confirmar o número de mortos e feridos, mas não teve resposta até ao momento.

com Lusa