Centenas de tubarões encontrados mortos numa estrada do México

Podia ser uma desgraça natural, mas não foi neste caso. Foram encontradas 300 carcaças de tubarões à beira de uma estrada no México e tudo indica que foi graças ao roubo do veículo onde estavam a ser transportados

As carcaças desmanteladas de 300 tubarões foram encontradas à beira de uma estrada da cidade de Yurécuaro, no estado mexicano de Michoacan, a cerca de 240 quilómetros do mar.

O alerta foi dado por residentes da zona às autoridades mexicanas, que estranharamum conjunto de "sacos brancos" na berma da autoestrada que liga as cidades de Yurécuaro e Piedad, relata o Mexico News Daily.

As autoridades estimam que o cenário seja resultado do roubo do camião onde os tubarões estavam a ser transportados. Os alegados ladrões terão roubado o veículo e deixado as carcaças para trás na fuga.

É possível que o crime seja da responsabilidade de algum dos cartéis que lutam pelo controlo do território. Contudo, a hipótese ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A agência de proteção ambiental mexicana afirmou que os tubarões, da raça tubarão-zorro , foram pescados de forma legal nos mares de Sonora e Sinaloa e que estavam a ser transportados para a Cidade do México.

As barbatanas caracteristicamente longas do tubarão-zorro são usadas na confeção de sopa de barbatana de tubarão, uma iguaria de origem chinesa. No entanto, são também aproveitadas para comércio a pele, a carne e o óleo do fígado do animal.

Embora a sua pesca seja legal no México, o tubarão-zorro é considerado pela União Internacional para a Conservação da Natureza como uma espécie vulnerável a extinção.