Descarrilamento de comboio em Itália faz 3 mortos e 20 feridos graves

De acordo com as autoridades locais, duas das carruagens do comboio, que transportava hoje de manhã centenas de pessoas, saíram dos carris.

Anteriormente, em declarações à Sky Tg24, a porta-voz de emergência e urgência da região da Lombardia, Cristina Corbetta, disse que há 90 feridos graves, mas sem serem críticos.

A mesma fonte adiantou que as equipas de resgate continuam no local, salientando que, por isso, o balanço de vítimas é ainda provisório.

com Lusa