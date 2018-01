Guias dos Alpes dizem que a neve pode esconder cadáveres

Muitos são os que tentam passar a montanha dos Alpes Italianos, de Itália para França, em busca de uma vida melhor. Com o maior controlo das fronteiras, os migrantes têm vindo a procurar alternativas às rotas costeiras e atravessar a montanha entre estes dois países tem sido uma hipótese muito seguida, principalmente por adolescentes africanos.

Para fazer esta perigosa travessia de dois quilómetros, os migrantes escolhem Col de l'Échelle, a passagem de montanha mais baixa entre França e Itália que liga o vale de la Clarée e o vale Étroite. Embora seja a montanha mais baixa desta cordilheira, o ponto mais alto entre os dois vales tem 1779 metros de altitude.

Estima-se que por semana, até 70 pessoas tentem fazer esta caminhada. A grande parte destes migrantes são jovens provenientes do continente africano, nomeadamente da Líbia, que atravessaram o mar mediterrâneo e que tentam depois passar os Alpes Italianos com o objetivo de chegar a França e fazer uma nova vida, mas muitas vezes essa viagem tem um desfecho trágico.

Os guias não sabem quantas pessoas já morreram a tentar fazer a travessia dos Alpes Italianos, mas sabem que existem pessoas que em muito se arrependeram de correr o risco, como é o caso de Mamadou Ba. Oriundo do Mali e atualmente com 28 anos, Mamadou tentou fazer a travessia de Col de l'Échelle há um ano e meio, juntamente com um migrante da Guiné. Quando chegaram ao topo da montanha, os dois caíram num buraco. Eventualmente Mamadou conseguiu sair e descer a montanha para chamar ajuda.

Os dois homens escaparam com vida à caminhada, mas Mamadou teve de amputar os pés e o migrante que viajava com ele amputou as duas mãos devido ao congelamento que ambos sofreram. O jovem de Mali revelou que "não fazia ideia de que a neve queimava" e que os migrantes africanos "nunca viram neve, não sabem nada sobre ela. Se disser a alguém em África que a neve é perigosa, essa pessoa vai dizer-lhe que está a mentir porque pensa que a neve é divertida".

Mamadou Ba conseguiu eventualmente chegar a França mas teve de ser submetido a nove operações para recuperar dos danos causados pelas queimaduras de neve. Hoje em dia, o jovem ainda tem de ir ao hospital uma vez por semana e está a aprender a andar depois de lhe terem sido amputados os dois pés. Mamadou revela mesmo que se arrepende da caminhada porque "antes tinha uma vida bonita e agora está completamente destruída".

Simone Bobbio, voluntário de resgate, disse à CNN que este ano, pela primeira vez, passou mais tempo a resgatar migrantes que turistas e justifica esta situação com o facto de "eles [os migrantes] não têm a experiência necessária e não sabem muito sobre neve". As temperaturas nesta zona podem descer até ao 20ºC negativos, mas isso não é o suficiente para travar estas pessoas que arriscam tudo pela chance de ter uma vida melhor. Simone explica que "estas pessoas estão muito mal equipadas e como não têm experiência têm de ser frequentemente resgatados".

Os guias turísticos da zona alertam que "só na primavera é que nós vamos saber o que está por baixo da neve e se existirem corpos, tanto podem ser encontrados por nós como por turistas". Mas acrescentam que "nós saímos para ir à procura dos migrantes porque queremos evitar encontrar cadáveres quando a neve derreter. Mas não podemos ignorar que isso já está a acontecer".