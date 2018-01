Comboio que ladra não morde... mas salva vidas

No Japão, o Railway Technical Research Institute (RIRT) fez circular um comboio desses. E está a salvar vidas. O som assusta os veados, que se mantém longe dos carris, evitando assim possíveis embates.

Em 2016, houve um recorde de 613 casos de comboios atrasados 30 minutos ou mais, resultantes de embates com veados e outros animais selvagens, segundo o Ministério dos Transportes do Japão. A circulação do comboio de teste do RIRT reduziu para quase metade os avistamentos de veados.

O objetivo é ter o sistema operacional até ao final de 2018.