VÍDEO: Foi com este teste que Donald Trump foi considerado "perspicaz" e "apto para o cargo" de Presidente

"Mais #vitórias. 30 em 30." O tweet de Donald Trump Jr., filho do presidente americano, a vangloriar-se do resultado do pai no teste de avaliação psiquiátrica será talvez um pouco excessivo - pelo menos levando em conta que, entre as perguntas, estão por exemplo os desenhos de um leão e um rinoceronte para identificar.

O teste, que costuma ser usado para identificar sinais precoces de Alzheimer, Parkinson e demência, foi pedido pelo próprio Donald Trump, numa tentativa de calar as vozes que têm posto em causa a sua clareza de espírito, falando-se cada vez mais na possibilidade de impugnação do presidente por razões psiquiátricas.

Seja como for, as 30 perguntas, todas bem respondidas, foram o suficiente para o médico presidencial, Ronny Jackson, declarar a mente de Trump "perspicaz" e "apto para o cargo".

Faça também o teste e avalie se tem o que precisa para ser presidente dos EUA.