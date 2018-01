Trump não cantou o hino e a Internet não deixou passar

Ninguém, a não ser o próprio, saberá porque não cantou o hino nacional que ecoou num estádio de futebol universitário em Atlanta. Esqueceu-se da letra, lançam uns, trocistas, no Twitter, enquanto outros oferecem possíveis explicações

O vídeo que está a circular nos meios de comunicação e redes sociais mostra o Presidente norte-americano, de mão sobre o coração, a deixar passar em branco as primeiras palavras do hino nacional, para prosseguir depois mexendo os lábios por vezes sem qualquer concordância e várias pausas.

O final corre melhor, com Donald Trump a cantar entusiasticamente os últimos versos do "Star-Spangled Banner", sorridente.

Esqueceu-se das palavras? É que isso que o Twitter está a debater, tendo em conta de que já foi filmado várias vezes a cantar corretamente o hino norte-americano.

Anthony Zurcher, correspondente da BBC nos Estados Unidos, tem uma teoria.

O repórter defende que a aparente amnésia do Presidente pode explicar-se com dois fatores: não ouve bem e no campo o som chega de uma forma que torna difícil decifrar a música. "Acompanhar a música não seria fácil", escreve, no Twitter.

O que é certo é que com ou sem justificação, o episódio gerou várias publicações na rede social. Esta, por exemplo, é uma das mais populares:

Mais há mais:

Trump, por seu lado, não disse nada sobre a polémica do hino, mas alterou a imagem da sua conta no Twitter para uma foto desse preciso momento.