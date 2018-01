Tumores cerebrais tratados através da injeção de vírus nos pacientes

Um grupo de investigadores conseguiu tratar tumores cerebrais ao injetar vírus na corrente sanguínea de pacientes oncológicos.

O procedimento tinha como objetivo a estimulação das defesas internas dos pacientes, de forma a conseguirem combater os tumores.

"A presença de cancro no cérebro amortece o sistema imunitário do próprio corpo", informa Susan Short, coautora do estudo e oncologista na Universidade de Leeds, no Reino Unido.

No entanto, os vírus - manipulados para procurar células cancerígenas - contrariam este efeito, reativando as defesas naturais do corpo.

Os resultados do estudo, publicados na revista científica Science Translational Medicine , comprovam a eficácia da imunoterapia no tratamento do cancro, um procedimento já em utilização.

"Os nossos sistemas imunitários não são muito bons a 'ver' cancros – em parte porque as células cancerígenas se parecem com as células do nosso próprio corpo; e em parte porque os cancros são bons a dizer às células imunes para fechar os olhos", diz Alan Melcher, investigador no The Institute of Cancer Research, em Londres.

"Mas o sistema imunitário é muito bom a ver vírus", acrescenta.

E foi com base nessa premissa que os investigadores introduziram vírus do género Orthoreovirus - ou reovírus - nos tumores cerebrais de nove pacientes oncológicos.

Todos os participantes tinham data marcada para a remoção cirúrgica dos tumores e foram injetados com o vírus dias antes das operações.

Após a remoção, os investigadores conseguiram analisar os tumores e procurar quaisquer vestígios de resposta imunitária do corpo. Em todos os nove casos, foram encontradas provas de que o vírus estimulou, de facto, respostas imunitárias do corpo que atacaram os tumores – mesmo aqueles encontrados em zonas profundas do cérebro.

Os cientistas identificaram a presença de linfócitos T – um tipo de glóbulo branco – e de interferon - uma substância potenciadora de reações imunitárias - a atacar os cancros.

O vírus causou aos pacientes efeitos secundários semelhantes aos da gripe e nada mais.

Como grupo de controlo, os cientistas usaram amostras de pacientes oncológicos que, tal como os nove participantes, foram operados, mas não foram injetados com vírus previamente.

O estudo serviu também para perceber que este vírus tem a capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica - uma membrana cerebral que regula as trocas entre o cérebro e a corrente sanguínea. Sem essa capacidade, o vírus teria de ser injetado diretamente no cérebro, o que poderia ser mais arriscado para os pacientes.

"Iniciámos estudos clínicos para ver quão eficaz esta imunoterapia viral pode ser no prolongamento e melhoria das vidas dos pacientes com tumores cerebrais, que atualmente têm disponíveis opções de tratamento muito limitadas.", diz Melcher.

O novo estudo irá aliar o efeito do reovirus ao da quimioterapia e radiologia usados presentemente no tratamento de cancros.

