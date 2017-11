O que se sabe no caso do submarino argentino desaparecido

Aviões e navios de sete países, como Uruguai, Chile, Brasil, Peru, Estados Unidos ou Reino Unido, juntaram-se aos esforços da Marinha argentina para encontrar o submarino desaparecido desde a semana passada, numa corrida contra o tempo.

"Triplicámos os esforços de busca, tanto à superfície como debaixo de água", anunciou Gabriel Galeazzi, porta-voz da base naval Mar Del Plata, explicando que alguns navios estão a reconstituir a rota planeada do ARA San Juan, enquanto outros batem toda a área.

O que se sabe, para já, sobre o caso:

Quando deu sinal pela última vez?

Na madrugada de dia 15, quando estava no Golfo de São Jorge, a algumas centenas de quilómetros ao largo da costa da região da Patagónia e a cerca de meio caminho entre as bases navais.

O protocolo de busca foi ativado no dia seguinte.

No sábado, a Marinha recebeu breves contactos via satélite, mas ainda não foi possível perceber se tiveram origem no submarino desaparecido. As autoridades duvidam.

O que pode ter acontecido?

À CNN, William Craig Reed, um antigo mergulhador e tripulante de submarinos da Marinha norte-americana, explica que o aparelho pode ter sofrido uma "falha catastrófica", mas que também pode ter sido algo de menor importância mas que levou o submarino a ficar preso nalgum sítio.

Quais são as probalidades de a tripulação ser encontrada com vida?

O ARA San Juan é um submarino a diesel, que tem menos tempo de submersão do que um submarino nuclear. O tempo exato que o submarino ficar debaixo de água depende da última vez que carregou as baterias, repôr o oxigénio, vindo à superfície, do peso que leva a bordo... Se o aparelho tiver afundado mas estiver intacto, é possível que a tripulação tenha entre 7 a 10 dias de oxigénio, avança a CNN.

Já o analista naval e responsável da academia de defesa australiana James Goldrick, disse ao site news.com.au que as hipóteses de os tripulantes serem encontrados com vida diminui a cada hora que passa.

É muito difícil encontrar um submarino afundado?

Sendo um aparelho concebido para não ser detetado, um submarino desaparecido é um quebra-cabeças. Se estiver afundado, é pouco provável que ponha os motores a funcionar ou outro equipamento que lhe permitiria ser detetado pelo sonar.

Além disso, o que tem dificultado as buscas?

As condições meteorológicas, com ondas com seis a oito metros de altura.

Em que estado está o submarino?

O San Juan data dos anos 80, mas recebeu motores e baterias novos há cerca de cinco anos. Assumindo que o casco está intacto, pode aguentar profundidades entre os 500 e os 600 metros, o que são boas notícias caso tenha afundado no leito continental da Argentina. Mas se se afundou no Oceano Atlântico, aí há o risco de o casco não aguentar a pressão.