Zimbabué: Partido no poder exonerou Robert Mugabe da liderança

Segundo a BBC, o Comité Central da ZANU-PF, que se reuniu hoje de urgência para analisar a crise político-militar zimbabueana, decidiu também nomear como novo líder o antigo vice-Presidente do Zimbabué Emmerson Mnangagwa, afastado do cargo há duas semanas por Robert Mugabe.

O exército zimbabueano mantém Mugabe sob residência vigiada, após ter avançado com a operação militar, que negam tratar-se de um golpe de Estado, depois de o presidente ter exonerado o vice-Presidente do país.

Ao lado do edifício da sede do partido, um cartaz de grandes dimensões com a imagem de Mugabe foi parcialmente rasgado, provavelmente por manifestantes que percorreram no sábado a capital, Harare, para exigir a resignação do chefe de Estado, de 93 anos.

com Lusa